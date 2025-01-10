伍家朗大馬賽闖8強 今鬥奈良岡功大

世界排名第17位的伍家朗在男單首圈驚險反勝國家隊球手翁泓陽，新一年打響頭炮，昨在16強面對爆冷淘汰印尼隊星將祖拿坦基士堤、排19名的法籍球手波波夫，首局伍家朗初段領先5：1，及後被對手反超，落後13：17下力追至18：18平手，最終刁時險勝23：21先下一城。第2局伍家朗連番失誤持續落後，負10：21被追平局數。決勝局伍家朗再次開局佔優領先6：2，縱曾一度被波波夫反先，落後13：15，但之後站穩陣腳尾段連取4分，終勝21：17，局數贏2：1，今日將與直落兩局挫中華台北隊球手林俊易的日本隊星將奈良岡功大爭入4強。

李卓耀反負戚又仁16強止步

至於首圈淘汰巴黎奧運金牌得主安賽龍的李卓耀，在16強縱以21：15領先一局，但其後無以為繼連輸兩局14：21及12：21，被中華台北隊球手戚又仁逆轉，局數反負1：2無緣8強。頭號種子的國家隊一哥石宇奇則直落兩局淘汰同鄉陸光祖；女單方面，首兩名種子安洗瑩與王祉怡均輕取兩局過關。