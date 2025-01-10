騎士掃雷贏一哥大戰 11連勝穩坐東岸榜首 米曹：意義非凡

阿倫莫比利同取雙雙贏波功臣

近年進入重建期的騎士及雷霆今季進入「收成期」，戰畢將近半季賽事後成為聯盟唯二敗仗仍處單位數的球隊。其中開季曾締造隊史最長15連勝的東岸一哥騎士，昨在主場惡鬥賽前常規賽15連捷的西岸一哥雷霆。雖然客軍曾在次節初段一度拉開9分優勢，但騎士很快收復失地，兩軍全場分差亦從未達雙位數，並一路拉鋸至比賽末段。

不過雷霆在比賽尚餘兩分鐘內追至兩分差距後未再得分，反觀騎士靠伊雲莫比利及加蘭特兩記開鍵上籃得分鎖勝局，終以129：122力克雷霆，取下11連勝後於東岸以32勝4負續穩居榜首，領先次席的波士頓塞爾特人5.5場勝差。反觀雷霆則被終止常規賽15連勝的隊史紀錄，但仍以30勝6負在西岸領導群雄。

是役攻入11分的騎士球星米曹賽後道：「這證明我們進步了，我完場後與隊友說，『這一仗若是去年己隊是贏不了的』，但如今我們知道有這能力，因大家不論在得分、搶籃板及防守上都有顯著提升，這就是團隊的勝利，而這一仗亦是重要的勝利，即使不是什麼決賽，但卻意義非凡。」

山火禍延體壇 利安納急返鄉

另外，美國加州山火持續蔓延，NBA公布將視乎情况決定今日洛杉磯湖人主場鬥夏洛特黃蜂的常規賽是否如常舉行。而湖人主帥JJ列迪克昨亦透露家園受火災影響，全家已撤離到安全地方暫避。至於洛杉磯快艇球星利安納則因須返家鄉照料受山火影響的家人，昨缺陣球隊作客丹佛金塊的賽事，而最終快艇以103：126告負，對此快艇主帥盧爾賽後力撐對方道：「家才是最重要的，我百分之百支持他回去，先確保家人安全，之後才歸隊。」

其餘北美聯盟方面，國家冰球聯盟（NHL）取消了洛杉磯國王昨主場對卡加利火焰一戰；而國家美式足球聯盟（NFL）則稱將視乎情况，決定下周二洛杉磯公羊主場鬥明尼蘇達維京人的外卡戰會否如期。