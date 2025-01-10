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2025年1月10日星期五
熱刺英聯盃氣走利物浦先聲奪人 止敵軍24場不敗 新門將京斯基保清白「如夢幻開始」
韋斯咸炒盧柏迪古 樸達接帥位即領軍征維拉
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澳網完成抽籤 艾卡拉斯或8強碰佐高域
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【明報專訊】（請看附圖）
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