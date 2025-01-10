體壇快訊：黃杜配多哈賽8強負國家隊

東方穩稱霸甲一常規賽

香港東方前晚在香港甲一男子籃球聯賽，憑梁嘉顯取全隊最高28分下，以87：60擊敗建龍飛馬，8戰全勝穩奪隊史首座常規賽冠軍。南華在另一場以95：78挫晉龍WTS，以7勝1負鎖定直入季後賽資格。漢友昨則靠4人得分上雙以76：66力克崇德飛鷹。

胡兆康保齡世盃出線

港隊「老大哥」胡兆康昨於啟德體育園保齡球館續戰IBF保齡球世界盃，完成A1組13場分組賽後與另外3人同積24分需打附加賽，胡兆康最終取214分，以小組第3名出線今早舉行的32強，賽事同日將打至決賽決出冠軍；港隊隊友黃鈞源與謝晉軒則同告分組賽止步。

35歲里奧3金泳將賀素退役

被泳壇封為「鐵娘子」的35歲匈牙利隊名將賀素昨宣布退役，並撰文稱30年來水一直是她的家，是她找到安慰和力量的避難所。她過去曾參加五屆奧運，包括在2016年里約熱內盧奧運奪得3金1銀的佳績，並且自2009年以來贏得9面長池項目個人世界賽金牌。

德甲復戰蜂兵撼藥廠

德甲經過約1個月的歇冬期後明晨將重新開戰，由多蒙特主場迎戰利華古遜，暫列第6的「蜜蜂兵團」主帥紐尼沙軒賽前稱麾下現正受流感病毒困擾；僅以4分落後榜首拜仁慕尼黑的「藥廠」則自德甲次輪主場以2：3反負RB萊比錫後，聯賽至今未再嘗敗績。