巴塞挫畢爾包三連闖西超盃決賽 奧莫獲批終極戰披甲

加維傳射居功 慶祝致意奧莫

加維於17分鐘接應後衛阿歷斯巴迪左路傳中射入為巴塞隆拿領先上半場，他其後於下半場52分鐘直線妙傳缺陣近1個月的17歲新星拉明耶馬，令有主帥華維迪倒戈的3屆盟主畢爾包以0：2告負。第26次躋身西超盃決賽的巴塞昨雙喜臨門，事關丹尼爾奧莫及巴奧域陀早前因會方違反財務限制，被西甲賽會和西班牙足總禁止下半季註冊，惟CSD昨賽前突然宣布重新批准二人註冊，並在聲明中指出：「這項措施是暫時的，直到會方和上述球員提出的上訴最終得到解决為止。」是以兩人將可在下周一凌晨上演的決賽候命。

事實是加維此役先開紀錄後已向奧莫致意，故意做出對方招牌指手表的慶祝動作，主教練費歷克賽後亦表示：「我認為奧莫和域陀可以披甲是一個很好的信息。我們是一支團隊，渴望為他倆爭勝。」另西班牙盃16強完成抽籤，巴塞及皇馬將在下周中分別迎戰貝迪斯和切爾達，馬德里體育會則作客西乙的艾爾切，而衛冕之師畢爾包將在主場面對奧沙辛拿。