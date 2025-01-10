韋斯咸炒盧柏迪古 樸達接帥位即領軍征維拉

韋斯咸前晚辭退去夏上任的盧柏迪古，聲明指他上半季帶隊與期望不符，終合作僅半年決定分手。這名西班牙籍教頭領軍20場英超僅6勝5和9負排第14位，近兩仗分別主場0：5及作客1：4大敗予利物浦及曼城。

相隔不足一天，韋斯咸隨即宣布委任樸達成為新領隊，並帶同一名助教及兩名教練團成員加入。這名49歲英籍教頭於2022／23年球季執教車路士僅7個月，便因戰績不佳被辭退。如今相隔逾一年半復出再執教鞭，首仗領軍將對阿士東維拉，巧合地他當年被「藍戰士」解僱前最後一場對手正是維拉。

隔21個月再執教稱等待機會

韋斯咸聲明表示，樸達是備受推崇的教練，而這名英籍教頭亦表示一直在等待合適機會，「我等待着一份合適工作，以及適合我的球會。我和會方有相同價值觀，韋斯咸是間歷史悠久的倫敦大球會，有眾多球迷支持。我會接受這挑戰，打造讓人自豪的球隊，令球迷享受足球」。

另外，據報曼聯已同意與今季表現出色的22歲科特迪瓦隊翼鋒阿密特迪亞路，續新約至2030年6月。