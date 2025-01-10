明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

熱刺英聯盃氣走利物浦先聲奪人 止敵軍24場不敗 新門將京斯基保清白「如夢幻開始」

【明報專訊】熱刺昨於英格蘭聯賽盃4強首回合憑18歲瑞典籍中場貝治華在86分鐘一箭定江山，主場1：0小勝利物浦，終止對方各賽事24戰不敗紀錄，亦令「紅軍」在新一年首兩仗未嘗勝利滋味。為熱刺屢救險球的新加盟門將京斯基，賽後認為這是宛如夢幻的開始，同時獲領隊普斯迪高路盛讚。

賓坦古亞暈倒送院幸無大礙

熱刺昨仗派出周日才加盟的21歲捷克籍門將京斯基正選把關，但中場賓坦古亞戰至15分鐘接應角球時頂空，落地欠佳下失去知覺需送院治療，由比蘭莊臣入替，幸賓坦古亞賽後已在社交網自拍向球迷報平安兼祝賀取得勝仗，兩隊半場互無紀錄。

換邊後，紅軍雖為加強攻力在60分鐘一口氣換入達雲紐尼斯、阿歷山大阿諾特及路易斯迪亞斯，但熱刺的貝治華在86分鐘接應橫傳射入打破僵局，終主場先以1：0力克暫在英超高踞榜首的利物浦，終止後者各賽事24戰不敗紀錄。次回合將在香港時間下月7日凌晨移師紅軍主場晏菲路球場上演。

為熱刺完成「地標戰」的門將京斯基，是役共作出6次撲救兼保持零失球，賽後與姐姐（妹妹）相擁，並表示：「我造夢也沒想過，為整間球會感到非常高興，我3天前才到來，人們都很友善。」領軍的普斯迪高路也讚揚京斯基未來或會成為優秀門將。

貝治華奠勝前侵犯森美卡斯惹議

可是，賽事中曾出現爭議一幕，貝治華攻入致勝球前曾從後攔截左閘森美卡斯未被罰第2張黃牌，賽後利物浦主帥史諾坦言任何人都希望球證能對貝治華出示黃牌；隊長華基爾雲迪積克亦表示明顯應被判罰第2張黃牌，質疑球證判決出錯。

另外，阿仙奴前日在另一場英聯盃4強主場以0：2不敵紐卡素後，主帥阿迪達質疑改用PUMA足球是導致球隊落敗的原因，惟英聯盃賽會昨發聲明指賽前沒收到任何投訴，並反駁稱：「 PUMA足球完全符合職業比賽要求，自2021年以來，包括今季的英聯盃及英格蘭足球聯賽（EFL）各級別比賽均使用這款足球，它已根據國際足協（FIFA）足球質量計劃進行測試，並符合FIFA質量專業標準，亦成功應用於歐洲其他主要聯賽，包括意甲及西甲。」

上 / 下一篇新聞