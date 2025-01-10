熱刺英聯盃氣走利物浦先聲奪人 止敵軍24場不敗 新門將京斯基保清白「如夢幻開始」

賓坦古亞暈倒送院幸無大礙

熱刺昨仗派出周日才加盟的21歲捷克籍門將京斯基正選把關，但中場賓坦古亞戰至15分鐘接應角球時頂空，落地欠佳下失去知覺需送院治療，由比蘭莊臣入替，幸賓坦古亞賽後已在社交網自拍向球迷報平安兼祝賀取得勝仗，兩隊半場互無紀錄。

換邊後，紅軍雖為加強攻力在60分鐘一口氣換入達雲紐尼斯、阿歷山大阿諾特及路易斯迪亞斯，但熱刺的貝治華在86分鐘接應橫傳射入打破僵局，終主場先以1：0力克暫在英超高踞榜首的利物浦，終止後者各賽事24戰不敗紀錄。次回合將在香港時間下月7日凌晨移師紅軍主場晏菲路球場上演。

為熱刺完成「地標戰」的門將京斯基，是役共作出6次撲救兼保持零失球，賽後與姐姐（妹妹）相擁，並表示：「我造夢也沒想過，為整間球會感到非常高興，我3天前才到來，人們都很友善。」領軍的普斯迪高路也讚揚京斯基未來或會成為優秀門將。

貝治華奠勝前侵犯森美卡斯惹議

可是，賽事中曾出現爭議一幕，貝治華攻入致勝球前曾從後攔截左閘森美卡斯未被罰第2張黃牌，賽後利物浦主帥史諾坦言任何人都希望球證能對貝治華出示黃牌；隊長華基爾雲迪積克亦表示明顯應被判罰第2張黃牌，質疑球證判決出錯。

另外，阿仙奴前日在另一場英聯盃4強主場以0：2不敵紐卡素後，主帥阿迪達質疑改用PUMA足球是導致球隊落敗的原因，惟英聯盃賽會昨發聲明指賽前沒收到任何投訴，並反駁稱：「 PUMA足球完全符合職業比賽要求，自2021年以來，包括今季的英聯盃及英格蘭足球聯賽（EFL）各級別比賽均使用這款足球，它已根據國際足協（FIFA）足球質量計劃進行測試，並符合FIFA質量專業標準，亦成功應用於歐洲其他主要聯賽，包括意甲及西甲。」