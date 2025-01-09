阿仙奴英聯盃4強失先機 負紐卡素破主場金身 阿迪達怪皮球難適應

【明報專訊】阿仙奴昨在英格蘭聯賽盃4強首回合以0：2不敵紐卡素，逾14年來首在主場交手落敗，亦被打破今季主場不敗之身，而且各賽事連續13仗不敗斷纜。此役賽後出現兩爭議，「喜鵲」前鋒阿歷山大伊沙克被拍攝到打開紀錄前推開敵軍中場馬田奧迪加特，「兵工廠」領隊阿迪達賽後則不滿此仗的比賽用球令球員難以適應。
阿仙奴及紐卡素賽前各賽事分別12場不敗和六連勝，惟「兵工廠」自2010年11月後主場迎戰「喜鵲」不敗被看高一線。29分鐘，阿仙奴鋒將加比爾馬天尼利接應直線長驅直入後勁射中柱彈出。37分鐘，喜鵲門將杜巴夫卡後場大腳開出罰球，中堅保治文頭槌跣後予禁區內的中場積及梅菲，後者即時撥橫給鋒將阿歷山大伊沙克第一時間射入，亦是他效力3季以來的第50個入球；這名25歲瑞典國腳及後在51分鐘，於右路射門被阿仙奴門將大衛拉耶撲出，隊友中場安東尼哥頓補中以2：0領前。
30年無首回合落後球隊成功反底
伊沙克入球疑犯規 拒認逃法網
阿仙奴其後有感染病毒缺席兩場英超的前鋒夏維斯，在58分鐘無人看管下跳頂時判斷錯誤，結果變成肩膀攻門出界錯失入球良機，而球隊終在主場以兩球敗陣，次回合將於2月6日凌晨上演。英聯盃最近一次4強首戰落敗後在次回合能反勝晉級決賽的球隊，已是30年前淘汰燦美爾的阿士東維拉。
這仗賽後出現兩個爭論點，其一是VAR走漏了伊沙克建功前曾從後推開看管他的敵軍中場馬田奧迪加特，他回應道：「我不會說我逃過了懲罰。我認為這是比賽的一部分。」阿仙奴主帥阿迪達則質疑此役並非使用英超慣用的NIKE足球，而是改用PUMA足球，「它與英超用的足球非常不同。它較『飄』，己隊的射門時常高出。它的飛行方式和接觸草面也不同，很棘手。你必須適應它」。他又稱讚麾下昨仗各方面都勝過喜鵲，但也指出「比賽就是關乎入球」。
此外，英格蘭足總盃明晨展開第3圈上演3場賽事，其中兩英超球隊富咸及愛華頓分別迎戰屈福特和彼德堡。