阿仙奴英聯盃4強失先機 負紐卡素破主場金身 阿迪達怪皮球難適應

阿仙奴及紐卡素賽前各賽事分別12場不敗和六連勝，惟「兵工廠」自2010年11月後主場迎戰「喜鵲」不敗被看高一線。29分鐘，阿仙奴鋒將加比爾馬天尼利接應直線長驅直入後勁射中柱彈出。37分鐘，喜鵲門將杜巴夫卡後場大腳開出罰球，中堅保治文頭槌跣後予禁區內的中場積及梅菲，後者即時撥橫給鋒將阿歷山大伊沙克第一時間射入，亦是他效力3季以來的第50個入球；這名25歲瑞典國腳及後在51分鐘，於右路射門被阿仙奴門將大衛拉耶撲出，隊友中場安東尼哥頓補中以2：0領前。

30年無首回合落後球隊成功反底

伊沙克入球疑犯規 拒認逃法網

阿仙奴其後有感染病毒缺席兩場英超的前鋒夏維斯，在58分鐘無人看管下跳頂時判斷錯誤，結果變成肩膀攻門出界錯失入球良機，而球隊終在主場以兩球敗陣，次回合將於2月6日凌晨上演。英聯盃最近一次4強首戰落敗後在次回合能反勝晉級決賽的球隊，已是30年前淘汰燦美爾的阿士東維拉。

這仗賽後出現兩個爭論點，其一是VAR走漏了伊沙克建功前曾從後推開看管他的敵軍中場馬田奧迪加特，他回應道：「我不會說我逃過了懲罰。我認為這是比賽的一部分。」阿仙奴主帥阿迪達則質疑此役並非使用英超慣用的NIKE足球，而是改用PUMA足球，「它與英超用的足球非常不同。它較『飄』，己隊的射門時常高出。它的飛行方式和接觸草面也不同，很棘手。你必須適應它」。他又稱讚麾下昨仗各方面都勝過喜鵲，但也指出「比賽就是關乎入球」。

此外，英格蘭足總盃明晨展開第3圈上演3場賽事，其中兩英超球隊富咸及愛華頓分別迎戰屈福特和彼德堡。