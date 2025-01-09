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體育
2025年1月9日星期四
港隊74將征哈爾濱亞冬運 6大項全派員 代表團規模歷屆之冠
伍家朗大馬賽首圈挫國手翁泓陽過關
外圍賽負新生代王者 黃澤林無緣澳網
陳志康出山掌北區帥印 鮑家耀轉任技術總監
崔爾楊格壓哨三分 鷹隊險勝爵士脫三連敗
體壇快訊：體院馬會獎金賞世大獎牌健兒
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阿仙奴英聯盃4強失先機 負紐卡素破主場金身 阿迪達怪皮球難適應
皇馬西超盃攻略 阿拉巴養傷一年後隨隊
足壇快遞：迪甘斯世盃後卸法國兵符
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【明報專訊】（請看附圖）
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