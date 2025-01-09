體壇快訊：體院馬會獎金賞世大獎牌健兒

麥紹岐世盃小組居首

IBF保齡球世界盃昨假啟德體育園內的保齡球場館續戰，港將麥紹岐全日在個人賽D1組取得5勝1負，以15分在13名球手中並列第1；隊友黃鈞源則暫在B2組3勝3負得9分，並列第6。而港隊「老大哥」胡兆康及謝晉軒今將完成分組餘下比賽，力爭小組前4晉級32強。

林書豪領新北國王東超大勝

台灣TPBL球隊新北國王昨在東亞超級聯賽（EASL）B組憑前NBA球星林書豪攻入26分、5個籃板及7次助攻，主場以99：63大勝日本B.LEAGUE的琉球黃金國王，兩勝兩負暫列小組次名。另一支日本球隊廣島蜻蜓則在A組主場94：63輕取菲律賓球隊生力啤酒人，4勝1負暫居首。

4港車手戰迪拜耐力賽

香港賽車手區天駿、許建德、謝榮鍵及余嘯峰昨公布將代表Herberth Motorsport，同出戰明日起一連3日的迪拜24小時耐力賽，力爭GT3-AM組別冠軍。這隊全香港車手的組合自2020年後再次參賽，當時獲得GT3-AM組別第5名，全場第14名的成績。