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體育

伍家朗大馬賽首圈挫國手翁泓陽過關

【明報專訊】港隊羽毛球「一哥」伍家朗新一年首擊打響頭炮，昨在馬來西亞公開賽男單首圈，以局數2：1反勝國家隊球手翁泓陽，晉身今日16強。

現世界排名第17位的伍家朗，去夏失落巴黎奧運資格後，於去年10月澳門公開賽奪冠，打破1年半錦標荒。他昨在吉隆坡出戰2025年首仗，面對去年中國公開賽男單冠軍翁泓陽，開局領先4：1下被緊逼分數，連輸5分以16：21先失一局；第2局伍家朗續陷苦戰，一度落後4：10，惟他及時回勇力追至9：10，更在16：19劣勢下打出一段5：0攻勢，險勝21：19追平局數；愈戰愈勇的伍家朗在決勝局搶回主導權，控制大局下贏21：11，最終激戰1小時16分鐘局數反勝2：1，16強將鬥爆冷擊敗印尼隊星將祖拿坦基士堤的22歲法國籍球手杜馬波波夫；而淘汰兩屆奧運金牌得主安賽龍的另一港將李卓耀，將與中華台北隊球手戚又仁爭入8強。

雙楊配盧善恩一輪遊

港隊兩對女雙組合均首圈止步，列為7號種子的「雙楊配」楊雅婷／楊霈霖以12：21、9：21負韓國隊的金慧貞／孔熙容；范嘉茵／尤漫瑩則以直落兩局14：21不敵4號種子國家隊組合李怡婧／羅徐敏。港將盧善恩在前晚女單首圈以11：21、6：21不敵泰國隊「一姐」拉特查諾，無緣16強。

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