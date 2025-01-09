明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

港隊74將征哈爾濱亞冬運 6大項全派員 代表團規模歷屆之冠

【明報專訊】第9屆亞洲冬季運動會將於下月7至14日在哈爾濱上演，港協暨奧委會昨假奧運大樓舉行授旗禮，港隊將派出74名運動員出戰包括冰壺、冰球、花樣滑冰、短道速滑、速滑及高山滑雪共6項目。30歲冰壺「元老級」港將甄浩天盼透過亞冬運，讓市民知悉港隊擁有一班具有國際競爭力的運動員。

亞冬運自2017年日本札幌後因疫情而相隔8年再辦，並將於下月7日起一連8日在哈爾濱舉行，這也是第3次由中國城市主辦，共有6個體育大項、11個分項賽事。港協暨奧委會昨舉行授旗儀式，港隊將派出超過100人的代表團，包括有74名運動員出戰冰壺、冰球、花樣滑冰、短道速滑、速滑及高山滑雪，人數是歷來之冠，年齡最小的是15歲冰球女將方皓怡，亦是首次派出港將參加國際綜合運動會的冰壺賽事。

冰壺隊首出征 盼展示國際競爭力

首戰亞冬運的甄浩天直言目標是想晉級至4強，「奪標熱門有國家隊、日本隊和韓國隊，他們雖均是全職運動員，訓練量有分野，但我們想在其他中游和下游分子爭取更多勝仗」。生活上仍有工作兼顧的甄浩天雖坦言香港還未有專業訓練場地，但他表明「真是好熱愛冰壺」，去年11月的泛洲冰壺錦標賽B組別亦曾與張卓華、鍾卓熙、鄭政楠及馬致立組成的男子隊摘季，盼透過亞冬運讓市民知悉港隊擁有具有國際競爭力的運動員。

冬奧代表翁厚全盼推動後輩

至於高山滑雪男將翁厚全，3年前在北京冬奧在大迴轉及迴轉項目均未能完賽，但他表示之後已專注於訓練，希望亞冬運能完成比賽提升自信，準備明年在意大利米蘭上演的冬奧。對於現時不再是隊中最年輕選手，20歲的翁厚全稱其心態已變得成熟，「今次包括自己有4男4女出戰高山滑雪，部分隊友是16、17歲，我能成為大哥支持其他人」。另將與「師姐」蘇怡同出賽花樣滑冰的21歲小將周曉柔，希望在短節目上能做一套沒出現失誤的動作，她說：「想與自己其中一個偶像的日本隊選手坂本花織切磋。」

上 / 下一篇新聞