港隊74將征哈爾濱亞冬運 6大項全派員 代表團規模歷屆之冠

亞冬運自2017年日本札幌後因疫情而相隔8年再辦，並將於下月7日起一連8日在哈爾濱舉行，這也是第3次由中國城市主辦，共有6個體育大項、11個分項賽事。港協暨奧委會昨舉行授旗儀式，港隊將派出超過100人的代表團，包括有74名運動員出戰冰壺、冰球、花樣滑冰、短道速滑、速滑及高山滑雪，人數是歷來之冠，年齡最小的是15歲冰球女將方皓怡，亦是首次派出港將參加國際綜合運動會的冰壺賽事。

冰壺隊首出征 盼展示國際競爭力

首戰亞冬運的甄浩天直言目標是想晉級至4強，「奪標熱門有國家隊、日本隊和韓國隊，他們雖均是全職運動員，訓練量有分野，但我們想在其他中游和下游分子爭取更多勝仗」。生活上仍有工作兼顧的甄浩天雖坦言香港還未有專業訓練場地，但他表明「真是好熱愛冰壺」，去年11月的泛洲冰壺錦標賽B組別亦曾與張卓華、鍾卓熙、鄭政楠及馬致立組成的男子隊摘季，盼透過亞冬運讓市民知悉港隊擁有具有國際競爭力的運動員。

冬奧代表翁厚全盼推動後輩

至於高山滑雪男將翁厚全，3年前在北京冬奧在大迴轉及迴轉項目均未能完賽，但他表示之後已專注於訓練，希望亞冬運能完成比賽提升自信，準備明年在意大利米蘭上演的冬奧。對於現時不再是隊中最年輕選手，20歲的翁厚全稱其心態已變得成熟，「今次包括自己有4男4女出戰高山滑雪，部分隊友是16、17歲，我能成為大哥支持其他人」。另將與「師姐」蘇怡同出賽花樣滑冰的21歲小將周曉柔，希望在短節目上能做一套沒出現失誤的動作，她說：「想與自己其中一個偶像的日本隊選手坂本花織切磋。」