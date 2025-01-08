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體育

黃澤林闖澳網外圍賽次圈

【明報專訊】香港首席網球手黃澤林（Coleman）昨於墨爾本出戰今屆首項大滿貫的澳洲公開賽外圍賽，在男單首圈以盤數2：1力克28歲的哈薩克籍球手樸高（Dmitry Popko），殺入次圈。

現時世界排名第172位的黃澤林昨初戰澳網成人組，由外圍賽男單首圈出發，他首擊面對世界第183的哈薩克籍球手樸高，首盤第一發球得分率高達95%下，在自身發球局未受威脅之餘，更於第11局把握3次破發機會，戰至刁時取勝首度破發，加上隨後一局順利保發，先贏一盤7：5。惟次盤黃澤林首個發球局3次無壓力下失誤而首度被破發，終輸3：6被扳平盤數。

決勝盤Coleman於第5及11局合共抵住5次被破發危機，結果同樣力戰至刁時下保發之餘，更在第12局把握唯一機會打破樸高的發球局，最終再贏一盤7：5，以盤數2：1取勝，繼去年美國公開賽後，再次躋身大滿貫外圍賽次圈。

大坂直美與男友分手

至於阿德萊德國際網球賽昨續演，其中在去年香港公開賽封后的20歲俄籍新星舒娜達以盤數2：1淘汰捷克籍好手施妮雅高娃，躋身16強。另外，日本籍前世界一姐大坂直美昨在社交網Instagram限時動態公布，已與歌手男友Cordae和平分手，她在聲明中稱對方仍是個好人及好父親，並強調雙方均會繼續為女兒提供良好的成長環境。

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