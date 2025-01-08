鄧吳配首合作大馬賽負中華台北 李卓耀隔5年再贏安賽龍

鄧俊文與謝影雪結束8年合作後，今季起改與吳芷柔搭檔出戰混雙賽事，二人以非種子身分在馬來西亞公開賽首度出擊，於首圈面對台將楊博軒／胡綾芳。「鄧吳配」首局初段落後2：7下，一度在中段力追並反超前對手14：12，但中華台北隊很快收復失地，並於末段打出4：0攻勢，最終港隊組合以18：21先輸一局。

次局雙方得分梅花間竹下，鄧吳配戰至刁時贏24：22扳平局數。決勝局二人曾領先12：7，但隨後連失6分被反超，最終再輸一局17：21，局數1：2不敵「楊胡配」出局。

至於港隊男將李卓耀昨惡鬥養傷逾一個月後復出的丹麥籍星將安賽龍，最終直落兩局21：17、21：13取勝，自2019年香港公開賽8強後，歷來交手8次第2度擊敗對方。

世一石宇奇安洗瑩首圈過關

其餘賽果方面，韓國籍「世一」安洗瑩在女單首圈輕鬆直落兩局淘汰丹麥籍球手拉基絲杜化臣，16強將遇越南籍的阮垂玲；而18歲日本隊新星宮崎友花則意外以1：2反負另一丹麥球手比莉治菲特，首圈下馬。至於男單「世一」的國家隊星將石宇奇以2：1力克日本隊好手西本拳太，將與隊友陸光祖爭入8強。