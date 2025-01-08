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體育

東方主場破水原 東超A組連勝保出線希望

【明報專訊】香港東方昨晚在灣仔修頓場館上演東亞超級籃球聯賽（EASL）A組主場謝幕戰，憑中鋒麥洛連貢獻「雙雙」及美籍外援鋒將奇勒攻入全場最高17分，以69：61擊敗上季韓國職籃（KBL）亞軍球隊水原KT音速彈，主場取兩連勝後延續出線希望。

東方此前在東超分別主客兩負日本的廣島蜻蜓，以及主場挫菲律賓的生力啤酒人，戰績1勝2負。東方昨面對2勝2負的水原音速彈，爭取小組前二出線再無落敗空間；眾將甫開賽將士用命，首節靠麥洛連發威搶佔雙位數優勢，並在次節一度拉開16分，半場以36：23領先。

音速彈下半場回勇，第4節於5分鐘內打出15：0攻勢，令東方於尚餘1分23秒時以60：61首度落後。不過，東方隨即憑白蘭基利的三分球及楊和的「Long Two」及時止血，最終以69：61取勝。東方戰畢最後一仗主場後，東超A組餘下兩仗分別在下周三訪生力啤酒人，以及下月5日征中華台北的桃園璞園領航猿。

兼戰3賽 今甲一鬥飛馬

東方近期兼顧本地甲一聯賽、東超及菲律賓PBA委員盃三戰線，主教練巴拿莫域透露球隊周日戰畢委員盃後從馬尼拉返港，並無足夠時間休息及備戰，「但我們表現出色，特別在防守端，打出近期最佳的水平。雖然下半場我們投籃水準和有些失誤，但關鍵時刻找出方法保住勝局」。東方賽後不足24小時便需回師甲一賽場，今晚8時40分在修頓對陣建龍飛馬。

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