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體育

港足爭6月用啟德主場館 冀打造球迷文化 省港盃主場票買一送一

【明報專訊】啟德體育園主場館日前完成首場測試賽，中國香港足球總會昨表示，會爭取這個可容納約5萬人的新球場，成為中國香港足球代表隊的新主場，打造球迷文化；而本月22日舉行的省港盃次回合主場，正價門票推買一送一優惠。

足總昨午舉行記者會，除公布第43屆省港盃詳情，主席霍啟山提及6月10日港足首場亞洲盃外圍賽主場對印度隊，會爭取在啟德體育園主場館舉行，「啟德體育園最近都在做不同測試，我們正跟體育園商討合作模式，足球界都想爭取更多港隊比賽在啟德舉行，同時不會排除港隊賽事在香港大球場舉辦。如有需要，同一日可使用兩個球場。香港足球和體育界一直樽頸在場地方面，有大型場地有助香港舉辦三角賽等錦標賽，提高主辦大型國際賽的競爭力」。

證歐洲頂級球隊有意今年訪港

足總總幹事張炎有補充，申請6月在啟德主場館比賽「進度樂觀」，「我們好想打造啟德主場館成為港隊未來的主場，在啟德舉辦港隊賽事是好順理成章，但安排上仍需跟不同持份者溝通」。

近年港足平均入場人數介乎數千至逾萬人，張炎有稱「即使未能坐滿，希望利用這新球場製造香港獨有球迷文化，讓球迷參與球賽時氣氛更好」。

此外，霍啟山透露收到不少第3方公司有意安排外隊今年訪港比賽，張炎有僅透露對方屬「歐洲聯賽頂級隊伍」，「仍在商討，要看賽期及場地能否安排」。

青年軍教頭戴雅諾領軍省港盃

至於省港盃將於本月15及22日舉行，首回合港足下周三晚上7時30分作客廣州越秀山體育場對廣東隊，次回合本月22日晚上8時在香港大球場舉行。而次回合主場門票正價160元，推買一送一優惠以吸引新球迷入場，特惠票40元，於Ticketflap平台開售，時間稍後公布，港台電視32台則會直播兩回合賽事。張炎有確認，港足以青年球員為骨幹出戰省港盃，將由港足青年軍主教練戴雅諾領軍。上屆港足首回合贏2：0，次回合輸1：3，兩回合打和3：3，互射12碼負2：4。而第6屆女子省港盃以單場形式，下周二下午3時於廣州天河體育中心副場上演。

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