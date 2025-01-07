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2025年1月7日星期二
曼聯唱淡聲中逼和利物浦 馬古尼完場前失機 艾摩廉冀麾下保持此仗戰意
紐卡素兩將停賽 阿仙奴誓搶英聯盃先機
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羅馬輕取拉素 雲帥領軍5戰打吡全勝
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體壇快訊：安賽龍大馬賽鬥李卓耀
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【明報專訊】（請看附圖）
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