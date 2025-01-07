明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

紐卡素兩將停賽 阿仙奴誓搶英聯盃先機

【明報專訊】英格蘭聯賽盃明晨起一連兩日展開4強首回合大戰，頭場由阿仙奴迎戰2022／23年球季冠軍紐卡素。「兵工廠」日前在英超作客僅和白禮頓，爭標路再受挫；這次轉戰盃賽面對有兩主力球員停賽的「喜鵲」，誓把握機會搶佔先機。

熱刺急簽京斯基化解門將荒

阿仙奴在剛過去一輪聯賽失分，未能趁榜首利物浦昨主場賽和曼聯收窄分差，多踢一仗下續落後「紅軍」6分居次席。兵工廠上仗有17歲新星尼華尼利傷出，料無緣此戰，鋒將夏維斯因病同上陣成疑；前線另有布卡約沙卡及史達寧養傷。不過紐卡素今仗亦有中後場大將般奴古馬雷斯和法比安舒哈，因在英聯盃累積兩面黃牌須停賽。阿仙奴尚有聯賽近4仗入3球的巴西籍射手加比爾捷西斯，以及上仗達成球會200次上陣的同鄉加比爾馬天尼利壓陣，仍有力威脅對手防線，力爭在首回合取得領先。

此外，熱刺在兩名門將古里莫維卡里奧及費沙科士打同養傷下，日前落實從布拉格斯拉維亞簽下捷克U21國門京斯基（圖）化解門將荒，據報轉會費1250萬鎊（約1.21億港元）。至於富咸前晚在英超憑前鋒魯爾占美尼斯兩度射入12碼，主場2：2逼和葉士域治；而該仗踢足全場的富咸後衛安東尼羅賓遜，昨首度當選美國年度最佳男子足球員。

上 / 下一篇新聞