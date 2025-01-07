紐卡素兩將停賽 阿仙奴誓搶英聯盃先機

熱刺急簽京斯基化解門將荒

阿仙奴在剛過去一輪聯賽失分，未能趁榜首利物浦昨主場賽和曼聯收窄分差，多踢一仗下續落後「紅軍」6分居次席。兵工廠上仗有17歲新星尼華尼利傷出，料無緣此戰，鋒將夏維斯因病同上陣成疑；前線另有布卡約沙卡及史達寧養傷。不過紐卡素今仗亦有中後場大將般奴古馬雷斯和法比安舒哈，因在英聯盃累積兩面黃牌須停賽。阿仙奴尚有聯賽近4仗入3球的巴西籍射手加比爾捷西斯，以及上仗達成球會200次上陣的同鄉加比爾馬天尼利壓陣，仍有力威脅對手防線，力爭在首回合取得領先。

此外，熱刺在兩名門將古里莫維卡里奧及費沙科士打同養傷下，日前落實從布拉格斯拉維亞簽下捷克U21國門京斯基（圖）化解門將荒，據報轉會費1250萬鎊（約1.21億港元）。至於富咸前晚在英超憑前鋒魯爾占美尼斯兩度射入12碼，主場2：2逼和葉士域治；而該仗踢足全場的富咸後衛安東尼羅賓遜，昨首度當選美國年度最佳男子足球員。