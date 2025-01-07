曼聯唱淡聲中逼和利物浦 馬古尼完場前失機 艾摩廉冀麾下保持此仗戰意

曼聯賽前在英超及英格蘭聯賽盃四連敗，出征今季各賽事27仗僅1負的利物浦被看淡，更有預測相信「紅魔」此仗或重複前季在晏菲路球場吞7蛋的慘劇，惟紅魔右翼阿密特迪亞路、右翼衛馬沙拉奧及中場明奈先於20分鐘連環攻門未竟全功，已為「紅軍」敲響警鐘。

下半場52分鐘，紅軍右閘阿歷山大阿諾特走甩敵衛利辛度馬天尼斯，後者接應隊長中場般奴費南迪斯直線妙傳後射門中楣底彈入先開紀錄，但紅軍鋒將加普7分鐘後妙射掛網扳平。

曼聯升第13 利物浦6分領前阿仙奴

67分鐘，紅魔守將馬菲斯迪歷特禁區犯手球被判12碼，穆罕默德沙拿操刀中鵠反超前，卻在80分鐘被阿密特破網扳平。90分鐘，後備入替阿諾特的干拿巴特利右路「推右走左」擺脫般奴，卻在窄位疑「獨食」不橫傳予沙拿選擇勁射被敵軍門將奧拿拿拍出。大難不死的紅魔至補時有守將馬古尼於敵軍禁區內無人看管下，接應前鋒舒亞舒克斯「單刀橫傳」第一時間離門約10碼射門高出，賽後被紅魔名宿加利尼維利稱「難以置信」。兩軍終以2：2言和，亦代表紅魔無法繼2016年後作客晏菲路凱旋，賽後20戰得23分升上第13位；紅軍則19戰得46分，領前多賽1場的次席阿仙奴6分。

阿諾特表現捱批 史諾：處困難時刻

般奴賽後說：「我很失望，若你作客利物浦有這樣的水準，為何不能在其他比賽展示出來？」主帥魯賓艾摩廉認同道：「此役關鍵在於對比賽的專注力。若每次都保持那份戰意，便可有脫胎換骨的表現。」紅軍領隊史諾則認為球隊痛失兩分，並為表現欠佳、傳言獲皇家馬德里招攬的阿諾特護航道：「他現處於困難時刻。他這仗需力抗敵軍達洛治及般奴輪流進攻。我們的對手曼聯就是具質素和總是不易應付的球隊。」