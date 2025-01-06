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體育

荷英組合男雙挫俄羅斯雙星 莊遜雙打連續奪3冠 目標續求進

【明報專訊】中銀香港網球公開賽除舉行男單決賽外，以非種子身分參賽的俄羅斯籍名將羅比夫和卡查諾夫，昨雖在男雙決賽落後一盤下曾以6：4扳平，但最終仍以盤數1：2不敵來自荷蘭及英國的組合阿倫斯／盧克莊遜，後者更能連續奪得3個賽事的雙打冠軍。

羅比夫近兩屆奪冠亞各一

羅比夫／卡查諾夫是役首盤雖錄得5記發球直接得分（Ace球），但他們在該盤的第2發球得分率僅31%，大幅落後予阿倫斯／盧克莊遜的73%，戰至「搶七」下以5：7先輸一盤。羅比夫／卡查諾夫其後在次盤以6：4扳平，仍無阻阿倫斯／盧克莊遜在決勝盤終以「搶十」贏10：7，盧克莊遜亦繼去年11月法國摩澤爾公開賽及里昂2挑戰賽後再次掄元。奪得上屆男單錦標的羅比夫雖伙卡查諾夫僅獲得亞軍，但他仍能連續兩屆港網賽中獲得一冠一亞。

盧克莊遜賽後稱獲勝總是讓人感覺很好，「在球迷前比賽可以讓這個冠軍變得特別，這就是贏得挑戰賽和巡迴賽的區別」。他又強調與拍檔阿倫斯的目標並非專注提升排名，反之想尋求進步，期望往後有更多佳績。至於早前同在男單次圈止步的羅比夫和卡查諾夫，雖表明不會參與大滿貫的雙打賽，以免導致出現疲勞過度，但他們坦承雙打對適應球場具有價值，亦有助單打賽後恢復節奏。

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