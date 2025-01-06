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體育
2025年1月6日星期一
倫敦雙雄齊遭逼和 阿仙奴失禮折尼華尼利 水淹車路士4輪不勝
非洲跑手稱霸港珠澳半馬 莊司暘羅映潮膺最快衝線港將
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10人北區遭流浪追3球失兩分 主席指贊助分手無關負面消息
美國輕取波蘭 3年兩奪聯合盃
體壇快訊：巴塞西盃大勝晉16強
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梅拿稱霸港網 ATP巡迴賽首登頂 力戰反勝錦織圭 稱致勝關鍵在冷靜專注
荷英組合男雙挫俄羅斯雙星 莊遜雙打連續奪3冠 目標續求進
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【明報專訊】（請看附圖）
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