非洲跑手稱霸港珠澳半馬 莊司暘羅映潮膺最快衝線港將

港珠澳大橋半馬路程約21.1公里，起點在港珠澳大橋香港口岸，往珠海方向跑10.5公里折返。今年賽事獲「M」品牌認可及升格為世界田徑聯會金級道路賽，吸引10名白金級及金級跑手來港參賽，包括2018年波士頓馬拉松冠軍川內優輝及去年柏林馬拉松冠軍托路沙。

近7000名參賽者最終98%能完成賽事，最早出發的挑戰組於上午7時15分起步，文體旅局長羅淑佩及中國香港田徑總會主席關祺等主持起跑儀式。男子半馬最終由托路沙憑後勁以1小時1分27秒率先衝線 ，肯尼亞籍跑手莫先以1小時1分30秒緊隨得亞軍。首次參賽的日本長跑名將「最強市民跑者」川內優輝，以1小時7分52秒排第7名。他賽後讚揚港珠澳大橋壯闊風景，並感受到香港跑手的熱情，非常享受參賽體驗；女子組前3名均為肯尼亞籍跑手，拿禾烏娜以1小時7分56秒，力壓同鄉贊蘭格稱后。田總表示，截至昨早11時，有19名跑手報稱受傷或不適，其中3人需入院。

莊司暘讚配套 廁所免排隊

至於香港最快男、女跑手為莊司暘與羅映潮，時間分別為1小時9分44秒及1小時16分45秒；女子組第2、3名港將為司徒兆殷和屈旨盈。連續兩年參賽的莊司暘認為，今屆整體配套較去年有改善，如流動廁所基本上不用排隊，橋上接駁位亦鋪上防滑軟墊，有助跑手發揮。