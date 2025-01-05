商竣程因病棄戰 錦織圭闖港網決賽 偕法籍球手阿歷山祖梅拿爭冠

深受球迷歡迎的商竣程與錦織圭賽前交鋒各贏一次，而上次對決由前者在去年9月成都公開賽男單首圈直落兩盤取勝，最終更成功主場封王，亦是他首座ATP巡迴賽錦標。商竣程前日在男單8強承受身體不適下以盤數2：1反勝匈牙利籍球手馬洛辛，昨惡鬥同樣以盤數2：1淘汰英籍球手諾利的錦織圭，惟商竣程是役首盤落後3：4時，突向裁判表示退賽，比賽僅經過21分鐘便結束，錦織圭因而自動晉級，亦是他自從2019年布里斯班國際賽掄元後再闖ATP巡迴賽決賽。

商竣程為香港球迷捱戰7局

前日已透露整天身體持續不適甚至發燒的商竣程，賽後坦認這是職業生涯首度作出因病退賽的決定，「曾嘗試到底在場上可以打多長時間，但感覺我的球拍很重，根本沒有力氣移動及發球，甚至看球時都感到暈眩，所以我覺得能夠打到7局是因為香港球迷的支持，我不想讓大家失望」。他又稱生病是球員必須習慣的事，「今年賽程非常緊密，幾乎每周都有比賽，比賽愈來愈多，身體抵抗力將會降低，希望未來能知悉如何保持全年健康」。

今屆以外卡身分闖入決賽的錦織圭，表明過去兩、三年是困難時期，現時是機會向大家重新展示能力，並形容自己能殺敗任何球手。他又指出決賽對手阿歷山祖梅拿雖身形不小，但印象中對方走位能力不錯、速度快，是一名全能球員。

另邊廂，27歲法籍球手阿歷山祖梅拿，縱以4：6先輸一盤予西班牙籍的謝美梅拿，但他其後在次盤以「搶七」7：6（7：5）扳平，決勝盤再以6：4勝出，今在決賽與錦織圭爭冠。

羅比夫卡查諾夫男雙坐亞望冠

至於早前均在男單次圈止步的俄籍名將羅比夫和卡查諾夫，以非種子身分在男雙4強合力以直落兩盤7：6、6：3擊敗頭號種子的法籍組合杜比亞／列保亞，今午2時決賽對手是來自荷蘭及英國的組合阿倫斯／盧克莊遜。