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體育
2025年1月5日星期日
紅軍勇態紅魔疲弱 雙紅會恐變懸殊 史諾同情艾摩廉受困 「球員質素遠較名次佳」
熱刺反負紐卡素 4戰不勝續低迷
遭熱火罰停薪兼禁賽7場 畢拿勢交易離隊
比寧咸將功補過 助皇馬絕殺華倫西亞
本田圭佑下月訪港戰蛇年賀歲盃
體壇快訊：原子舜青年花劍世盃摘銅
SUN周日體育直播賽程
商竣程因病棄戰 錦織圭闖港網決賽 偕法籍球手阿歷山祖梅拿爭冠
場外同樂區多元體驗吸人流 市集商販賣精品生意超預期
SUN周日體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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