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體育

體壇快訊：原子舜青年花劍世盃摘銅

【明報專訊】香港劍擊青年隊上周五起一連3日出戰青年花劍世界盃阿聯酋富吉拉站，其中男花小將原子舜於個人賽過關斬將，包括在8強以15：14險勝隊友汪慶嶸，雖最終在4強以13：15不敵最終金牌得主、埃及隊的世青排名第一好手托巴，但仍在不設季軍戰下摘得銅牌。

彭詩雅右手食指重創

港隊三項鐵人好手彭詩雅（Bailee Brown）昨在個人社交網Instagram撰文透露，自己在去年底一次跑步訓練失足撞到岩石，致右手食指骨折爆開，最終在醫院將斷骨移走並縫了15針，料右手食指上半部將永久失去知覺。惟她表示已很快重投訓練，「這只是一根手指！生活仍要繼續！」

流浪簽前日乙兵鬥北區

港超今午重燃戰火。榜尾北區下午3時將在北區運動場迎戰尾二的標準流浪。兩軍昨同公布新兵來投，北區宣布簽入哥倫比亞籍中場艾利安；流浪則獲前日乙後衛深川大輔加盟，與另外兩名新援任亨浚及比迪高可候命。同日另一仗，榜首的大埔下午4時半作客第7位的港會。

米蘭雙雄決戰意超盃

意超盃昨晨於沙特阿拉伯上演另一場4強，AC米蘭分別於71及75分鐘靠翼鋒基斯甸普列錫射入12碼與敵軍的烏龍球，以2：1反勝有鋒將基倫耶迪斯於21分鐘先開紀錄的祖雲達斯，將於周二凌晨決戰力爭四連霸的國際米蘭，上演前屆決賽翻版。

17歲利特拿成最年輕飛鏢世冠

PDC飛鏢世界賽昨晨在英國倫敦亞歷山德拉宮上演決賽，佔主場之利的英籍17歲「神童」盧克利特拿（Luke Littler）連續兩屆殺入冠軍戰，這次終如願以局數7：3力挫來自荷蘭的三屆盟主雲基尹（Michael van Gerwen），打破對方11年前以24歲之齡寫下的紀錄，成為歷來最年輕飛鏢世界冠軍。

美百米跑手遭警電槍逮捕

巴黎奧運男子100米銅牌得主的29歲美國隊跑手費特卻利，日前在邁阿密因一次與警員衝突後遭用電槍逮捕，現獲准保釋。據報事發時他在警方截查時表現不合作而觸發事件，但其代表律師則向外界聲稱一切皆屬誤會造成。

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