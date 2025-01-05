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體育

比寧咸將功補過 助皇馬絕殺華倫西亞

【明報專訊】西甲班霸皇家馬德里昨晨於聯賽作客華倫西亞，在一度落後兼有雲尼斯奧斯祖利亞領紅牌被逐下，先靠39歲中場莫迪歷扳平兼寫隊史最老入球紀錄，再於補時階段由曾12碼宴客的中場祖迪比寧咸將功補過建功，最終以2：1絕殺反勝。

華倫西亞昨仗於27分鐘由前鋒曉高杜路門前「執雞」先開紀錄，半場1球領先皇馬。換邊後積極反撲的「銀河艦隊」由前鋒基利安麥巴比博得12碼，但祖迪比寧咸於55分鐘操刀射中柱彈出宴客。4分鐘後，麥巴比接應比寧咸的直線傳送一度將皮球送入網，但因越位而「食詐糊」。及至79分鐘，皇馬鋒將雲尼斯奧斯更因與敵軍門將迪米查夫斯基爭執後，用手部襲擊對方頭部而直接領紅牌被逐。

莫迪歷破隊史最老入球紀錄

不過落後1球兼踢少1人的皇馬，反而在85分鐘由老將莫迪歷接應比寧咸的助攻近門射入扳平，亦令他以39歲116日之齡，打破由名宿普斯卡斯（39歲15日）保持的隊史正式賽事最老入球紀錄。加上比寧咸在補時5分鐘將功贖罪射入絕殺球，終助皇馬以2：1反勝華倫西亞，各賽事三連勝，並於聯賽榜以19戰得43分，暫以兩分壓過踢少1場的同市球會馬德里體育會登上榜首。

西甲賽會准巴塞註冊奧莫域陀

另外，西甲賽會昨證實巴塞隆拿已重新符合財政收支要求，允許該會為丹尼爾奧莫及巴奧域陀重新註冊。

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