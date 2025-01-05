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體育

遭熱火罰停薪兼禁賽7場 畢拿勢交易離隊

【明報專訊】NBA球隊邁阿密熱火頭號球星占美畢拿昨被會方以「作出干擾球隊行徑」為由罰停薪兼停賽7場。早前這名35歲前鋒曾公開離隊意願，要求會方將其交易。

效力熱火第6個球季的占美畢拿，曾領銜兩度殺入NBA總決賽並奪亞而回。惟這名球隊頭號球星早前突然公開與會方反目，並表明希望離隊，「我想自己可以重新享受打籃球的感覺，在這裏我於場外感到開心，但我更想在場內貢獻，帶領球隊取勝，但感覺現在已不可能了」，而他又稱自己不太可能再為熱火上陣，並希望球隊可將其交易出去。

熱火會方昨首度為事件回應，並發聲明判罰占美畢拿內部停賽兼停薪7場，又指出「就住畢拿的要求，我們會積極聆聽其他球隊對他的報價」。值得一提的是，畢拿場均薪酬為33.7萬美元（約262萬港元），7場停薪將令他失去約235萬美元（約1830萬港元）收入。

麥高倫取新高50分 領塘鵝脫11連敗

另外，西岸榜尾的新奧爾良塘鵝昨於NBA常規賽憑球星CJ麥高倫攻入平個人生涯最高的50分下，在主場以132：120擊敗東岸榜尾的華盛頓巫師，結束11連敗頹勢。東岸一哥克里夫蘭騎士則在7人得分上雙下，作客134：122力克有球星盧卡當錫續因傷缺陣的達拉斯獨行俠，取下九連捷。

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