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體育

紅軍勇態紅魔疲弱 雙紅會恐變懸殊 史諾同情艾摩廉受困 「球員質素遠較名次佳」

【明報專訊】最好的「紅軍」，遇上最壞的「紅魔」，合演不一樣的「雙紅會」。挾四連勝勇態兼位列榜首的「紅軍」利物浦，將在主場撲擊已經四連敗兼打護級戰之憂的「紅魔」曼聯。雙方今仗強弱之勢堪稱最為懸殊，結局又會否意料之外？

利物浦vs.曼聯 now611/621台 明晨00：30直播

雖然宿敵交手在即，先禮後兵的利物浦主帥史諾，在賽前記者會上仍不諱言「十分同情」曼聯新帥魯賓艾摩廉遇到的困境，「每個人都知道，英超領隊面對多麼巨大的壓力，艾摩廉也不例外。他過往在士砵亭表現非常出色，擁有一支優秀的隊伍，協助他們發揮出最高水準。對我而言，曼聯陣中球員的質素，遠比現時聯賽榜名次為佳，因此我們不應掉以輕心」。

利物浦主場對戰往績完勝

沙拿盼餘下半季留好回憶

同情還同情，紅軍在雙紅會最近8次主場出戰，不單錄得4勝4和佳績，得失球更錄得誇張的16：1，唯一失球已要數到2018年由摩連奴帶領紅魔的最後一仗。今季狀態炙手可熱，英超披甲18仗已取得17個入球、13次助攻的紅軍翼鋒穆罕默德沙拿，更是目前英超最強的「屠魔殺手」，過去14次交手合共轟入12球之多。

儘管沙拿日前發表「今季將是我效力利物浦最後一季」的離隊宣言，但他在訪問中強調正因離開晏菲路在即，才會給予他更強動力為球會留下最後美好回憶，「我今季的最大目標，就是為球會贏得重要錦標，尤其是英超冠軍。對上一次英超封王，正值疫情肆虐之時，因此我們無法大事慶祝。希望今季我們能夠再贏一次，然後與球迷共渡美好時刻」。

曼聯續約馬古尼 拉舒福特缺陣

紅軍今戰可以精銳盡出，另外兩員後防傷兵伊巴希馬干拿迪及干拿巴特利亦已復操待命。與此同時，正陷低潮的曼聯，領隊艾摩廉賽前就透露有意求去的翼鋒拉舒福特「有病在身，不會在這場雙紅會上陣」，惟美媒「The Athletic」則報道拉舒福特早前對愛華頓賽前曾往酒吧消遣，雖然他極力否認真有其事，但據報艾摩廉已不再視他為正選成員。此外，艾帥確認會方將啟動後衛哈利馬古尼的續約條款，其合約將會延至2026年夏天，而翼鋒阿密特迪亞路的續約也「即將完成」。

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