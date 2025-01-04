車路士新年首擊誓響頭炮 重整鋒線征水晶宮 圖連續7季凱旋

水晶宮vs.車路士 now622台 晚上23：00直播

車路士去年10月尾至12月中期間，曾藉一波英超8戰6勝2和的強勢升次席，卻在「快車」檔期9天內焦頭爛額，先作客護級的愛華頓互交白卷，後於倫敦打吡主場負富咸，上仗更作客爆冷吞現排尾三的「升班馬」葉士域治兩蛋，3戰僅取1分使車路士現只能以19戰得35分跌落第4，分別落後少踢1場的榜首利物浦及次席阿仙奴10分和4分，但今晚若出征水晶宮凱旋，便可以1分反壓諾定咸森林升上季席，否則或會被來勢洶洶的「五哥」紐卡素趕過。

水晶宮回穩 沙亞成敵軍大患

車路士過去3輪啞火，只憑彭馬斬獲1球，領隊馬利斯卡今仗如無意外，將派遣上場後備上陣的積遜及尼圖掛帥，務求連續7季聯賽作客挫水晶宮，惟料水軍拒坐以待斃，理由是他們雖暫排第15位，惟自去年10月尾開始，逐漸擺脫季初首8戰不勝的頹勢，近11仗4勝5和2負，而已同入4球的鋒將伊斯美拿沙亞和桑馬迪達則勢成藍戰士心腹大患。

曼城迎韋斯咸 施華稱已衛冕失敗

同日以31分排第6的曼城主場迎戰第13位的韋斯咸一役，主隊近10場英超2勝2和6負，令主帥哥迪奧拿稍感安慰應是近兩仗勝和各一，但中場貝拿度施華稱被利物浦拋離14分已等於衛冕失敗，「曼城已無緣冠軍爭奪戰，毫無疑問，此刻對己隊來說已太遲」。曼城這仗的好消息是，韋斯咸的攻擊球員查洛保雲上場主場慘負利物浦後證實腳部骨折須長唞。

至於排尾二的李斯特城作客阿士東維拉前，領軍四連敗的領隊「雲佬」雲尼斯達萊已向會方強調本月須增兵救亡，據報目標球員包括曼聯中堅域陀連迪路夫及其21歲隊友中場杜比高利亞。