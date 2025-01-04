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2025年1月4日星期六
商竣程勇闖港網賽4強 頂住身體不適反勝馬洛辛 鬥錦織圭爭闖決賽
全紅嬋首膺年度最佳跳水女將
理文簽阿富汗國腳施卡達利 港足前鋒劉家喬同來投
字母哥約基治成明星賽首輪票王
佐高域布賽8強爆冷負奧比卡出局
體壇快訊：阿曼巴林決戰海灣盃
SAT周六體育直播賽程
車路士新年首擊誓響頭炮 重整鋒線征水晶宮 圖連續7季凱旋
三獅新帥杜曹元旦履新 今現場視察熱紐英兵表現
杜費斯轟兩金球致勝 國米挫阿特蘭大闖決賽
SAT周六體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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