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體育

商竣程勇闖港網賽4強 頂住身體不適反勝馬洛辛 鬥錦織圭爭闖決賽

【明報專訊】ATP 250級「中銀香港網球公開賽」昨在維多利亞公園上演男單8強賽事。19歲國家隊新星商竣程抵住身體不適，以盤數2：1反勝匈牙利籍的馬洛辛，連續兩屆晉級4強，將與日籍名將錦織圭爭入決賽。世界排名第50位的商竣程賽後笑言「在場上活着最重要」，並透露此戰球迷和背後團隊是其續戰的動力。

商竣程周四直落兩盤淘汰7號種子柏度馬天尼斯過關，在香港公開賽兩戰一盤未失。惟他昨仗早段慢熱，第4及第6局分別錄得3次及4次無壓力犯錯，被次圈淘汰頭號種子羅比夫、排名第58的馬洛辛破發，首盤以局數1：6大敗。他稍作調整過後，在次盤第4局終首度破發，以6：3扳平盤數。商竣程決勝盤再於第5局拿下關鍵破發，及後再守住兩個破發分，終再贏局數6：4，在為時1小時44分鐘的賽事以盤數2：1反勝。

商竣程發燒 免負期望如常上陣

在苦戰中反敗為勝，商竣程賽後透露此仗確實難熬，全因整天身體持續不適甚至發燒，儘管首盤打出他形容「醜陋」的表現，但為了不辜負各界期望如常上陣，「昨晨1時還在發燒，早上起牀感覺還不太好。不過想到不少球迷為我而來，我認為最少要嘗試出賽，否則對我、團隊和球迷都不公平」。商竣程受訪期間多次提及「堅持」使其砥礪前行，這次應對身體狀况也不例外，「如果不繼續嘗試堅持或者努力的話，之前的努力都可能徒勞吧」。

錦織圭苦戰諾利3盤 逾3年再闖巡賽4強

商竣程4強將遇上35歲日籍老將錦織圭，即將重返世界前百位的後者繼次圈險勝3號種子卡查諾夫後，昨面對英國首席球手諾利再激戰3盤，以6：3、3：6、6：2、盤數2：1力克對手，自2021年8月華盛頓公開賽以來首次晉身ATP巡迴賽4強。錦織圭賽後稱希望能更進一步昂首決賽，「真的隔了一段時間再闖4強，這次在香港擊敗的對手都很難纏，很滿意自己的表現」。

前8種子球手悉數出局

淘汰賽下線方面，意籍次號種子梅薩迪首盤雖以6：2輕勝，但此後陷入苦戰，終以6：7（4：7）及5：7反負西班牙籍球手謝美梅拿。謝美梅拿今天的4強對手，將是以3：6、6：3、6：1反勝同鄉兼4號種子費爾斯的法籍球手阿歷山祖梅拿。連同日前下馬的兩名俄將羅比夫和卡查諾夫等，香港公開賽單打前8名種子球手已全數出局。

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