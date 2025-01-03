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體育

羅比夫港網賽衛冕失敗 次圈爆冷負馬洛辛 放眼月中澳網

【明報專訊】世界排名第8的頭號種子的俄籍名將羅比夫，昨在維園網球場舉行的ATP 250級「中銀香港網球公開賽」男單次圈，以盤數1：2不敵排名第58的匈牙利籍球手馬洛辛，意外出局，同時宣布衛冕失敗。羅比夫賽後稱現時最簡單事就是繼續相信自己，為即將來臨的澳洲公開賽作好準備。

首圈輪空的羅比夫縱是役首盤戰至「搶七」下，以5：7先輸一盤予馬洛辛。及至次盤，羅比夫回勇及1次破對方發球局以6：3扳平。來到決勝盤，羅比夫雖獲現場球迷支持，但當被對方成功破發兼落後局數2：5，最終以3：6受挫，無緣衛冕。羅比夫仍會與同胞卡查諾夫預計明戰雙打賽4強；馬洛辛則今在8強面對19歲國家隊新星商竣程爭入4強。

羅比夫指對手值取勝 稱要相信自己

27歲羅比夫賽後坦承馬洛辛值得勝出，「上屆首場我打得非常差，但我贏了。今（昨）天發揮比去年打得更好卻輸了，有時你無法控制這些場面」。他又說：「現時能夠做到最簡單的事就是相信自己，若沒有堅持到底，我根本沒機會。我將有1個半星期為本月12日起舉行的澳洲公開賽作準備，如果我能在澳網贏得比賽，沒有人會再記起這次失利。」25歲馬洛辛坦言取勝的關鍵戰術是在進攻方面，「我認為比賽是一半一半機會，也許我有點幸運，這是他今季首場單打比賽」。

國手商竣程輕鬆晉8強 自評表現值9分

至於排名第50的商竣程，是役首盤1次破發下以6：3先取一盤。及至次盤，商竣程更三度破發，輕鬆以6：1擊敗西班牙籍球手柏度馬天尼斯。商竣程賽後自認甫開始時感到猶豫不決，但其後打得更自信，「策略上是打出球速及主動進攻，讓對手沒有時間反應，滿分為10分，我會給予自己9分」。

其餘賽事方面，次號種子、世界排名第17的意籍好手梅薩迪，在男單次圈直落兩盤擊敗加拿大籍球手加比爾迪亞路，今與另一西班牙籍星將謝美梅拿爭入4強，後者在次圈以直落兩盤殺退葡萄牙籍球手紐奴保捷斯。另日籍名將錦織圭今在8強惡鬥英籍星將諾利；法國新星費爾斯將對同鄉阿歷山祖梅拿。

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