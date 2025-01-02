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2025年1月2日星期四
錦織圭港網賽反克卡查諾夫闖8強 激戰逾兩小時 「今年重大勝仗」
國家隊德國分負美國哈薩克 聯合盃無緣4強
安東尼奧除夕報喜 為車禍大難不死感恩
巴塞違財規未能為奧莫註冊 效力半季變自由身
占士40歲首戰獻23分 湖人仍負騎士
港隊次戰力退廣東 兩回合計仍失粵港盃
足壇快遞：北區與冠名贊助分手
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【明報專訊】（請看附圖）
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