錦織圭港網賽反克卡查諾夫闖8強 激戰逾兩小時 「今年重大勝仗」

重返世界前百 鬥諾利爭入4強

昨日賽事受天雨影響延誤，頭場英籍星將諾利以盤數2：1挫意籍球手蘇尼高一戰下午1時開賽，屢次中斷下終在5時半才順利打完。而安排在第3場進行的卡查諾夫對錦織圭原定最早5時半開賽，終延至近晚上8時才上演。

卡查諾夫首圈輪空下，前兩日先伙同鄉羅比夫在雙打連過兩關，昨終首在單打登場。兩人此前交手6次，錦織圭以4勝佔優。惟他開賽接連3次無壓力犯錯，首局即被卡查諾夫打破發球局；第8局回敬破發後，緊接第9局再於「刁時」兩次失誤斷送發球局，首盤先輸局數4：6。

錦織圭次盤再於首局被破發，但及後在球迷的打氣助威下愈戰愈勇，在第4及8局還以顏色，以6：3扳平盤數。兩人決勝盤連番拉鋸，錦織圭在第11局把握機會破發打破僵局，並再贏局數7：5，盤數反勝2：1晉級8強，明將與諾利爭入4強。

世界排名曾高踞第4位的錦織圭近年受傷患困擾，現時排名第106位；這次擊敗排名第19位的卡查諾夫後，將肯定重返前百名。他賽後承認一度認為此戰無法取勝，慶幸次盤漸入佳境，並完成逆轉，「開局沒太理想、表現飄忽，但在次盤早段的正手擊球表現回穩。這場勝利是特別的，讓我注入信心，絕對是這年其中一場重大勝仗」。

羅比夫次圈遇馬洛辛誓延衛冕路

ATP香港網球公開賽今續演單打次圈，力爭衛冕的頭號種子羅比夫將對戰匈牙利籍球手馬洛辛；意籍次號種子梅薩迪面對加拿大籍球手加比爾迪亞路。至於首圈淘汰港將黃澤林的國家隊20歲新星商竣程，則會遇上西班牙籍7號種子柏度馬天尼斯。