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體育
2025年1月1日星期三
港網賽不敵商竣程 17發球得分難阻連續兩屆首圈止步 黃澤林放眼2025 盼新賽季取突破
張德培寄語Coleman躋身強手要素 場外關係不可或缺
曼聯45年首主場三連敗 年終排14 距降班區7分 艾摩廉認或需護級
阿仙奴征賓福特 不敗即壓森林返英超次席
金塊孖寶三雙奏爵士 韋斯特布克第2人零失誤達標
體壇快訊：乒協證3國手退世界排名
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【明報專訊】（請看附圖）
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