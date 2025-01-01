體壇快訊：乒協證3國手退世界排名

艾華頓再膺港超每月最佳

效力理文的巴西裔港足翼鋒艾華頓，昨獲選為港超11月最佳球員，繼8月後再得獎。這名33歲鋒將在11月內為球會在各項賽事上陣5場入3球。他得悉獲獎後表示：「我想多謝隊友，如果沒有大家的配合，我今次也不會獲獎。」他又認為銀牌準決賽對傑志的入球最具分量，「因我們就是憑這罰球建功，淘汰傑志殺入決賽」。

港20人主場戰亞大帆船賽

亞洲及大洋洲樂天小帆船錦標賽日前假清水灣鄉村俱樂部遊艇會揭幕，這亦是繼2017年後香港再度主辦此項賽事，逾132名來自19個國家或地區的選手參賽，在一連5日的賽事競逐冠軍殊榮。其中港隊今屆派出20人迎敵，出席開幕禮的巴黎奧運帆船代表貝俊龍及祥傑，亦於賽前勉勵一眾後輩在主場爭取佳績。

國家隊聯合盃次名闖8強

國家隊昨晨於聯合盃網球賽E組最後一輪面對德國隊，打頭陣的高馨妤在女單先拔頭籌後，張之臻在次仗的男單不敵世界二哥的阿歷大山薩維利夫，到第3戰他伙拍張帥在混雙雖再敗陣，場數輸1：2但仍以次名出線8強鬥美國隊。另外，白俄籍世界一姐莎芭倫卡昨在布里斯班國際賽次圈以直落兩盤輕取墨西哥籍球手莎拉蘇雅，躋身女單16強。

皇馬擁科木新星回購權

由西班牙籍名宿法比加時領軍的意甲「升班馬」科木，昨晨於聯賽憑尼高柏斯及古度尼各建一功，主場2：0擊敗萊切，賽後18戰得18分升上第15位。其中20歲阿根廷小將功臣柏斯，今夏由西甲班霸皇家馬德里轉投科木時獲前者附帶1200萬歐元（約9700萬港元）優先回購權，今季已獻入球助攻各三的他，賽後更獲皇馬主帥安察洛堤稱讚是「皇馬的未來」。