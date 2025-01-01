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體育

曼聯45年首主場三連敗 年終排14 距降班區7分 艾摩廉認或需護級

【明報專訊】曼聯昨2024年收爐戰在英超以0：2不敵客軍紐卡素，11年來主場首負「喜鵲」之餘，更是相隔45年再次主場三連敗。「紅魔」賽後19戰續得22分排第14位，乃1989年頂級聯賽名列第15位以來的最差年終排名，主帥魯賓艾摩廉賽後坦承球隊將有機會護級，並強調不會改變自己慣用的3-4-3陣式。

曼聯開賽僅4分鐘便因守將利辛度馬天尼斯走甩紐卡素前鋒阿歷山大伊沙克，讓對方頂入今季第12個英超入球。19分鐘，身高1.75米的利辛度馬天尼斯又無法阻止身高1.86米的「喜鵲」中場祖連頓衝頂建功，終令破關乏力的「紅魔」以兩球告負，亦是近6場聯賽第5次吞敗，將艾摩廉的領軍成績改寫為11戰4勝1和6負。

曼聯賽後雖仍領前排尾三的葉士域治7分，但艾摩廉說：「我認為己隊或需護級，我須為此負責，因球隊未有改善，輸掉這麼多比賽令我有點尷尬，但我們必須面對困境。」他又回應會否改變其擅長的3-4-3陣式時表示：「我必須推銷我的想法。若我改變情况會更糟。」曼聯下場聯賽是下周一凌晨作客惡鬥榜首的利物浦。

葉士域治拆車 開英超主場勝門

同日葉士域治藉前鋒利安戴納先於上半場以極刑先拔頭籌，後於下半場助攻倒戈車路士的中場奧馬利赫捷臣，爆冷以2：0勝出，也是這支「升班馬」自1993年以來首在英超挫車路士，亦是球隊自2002年以來首在聯賽主場取勝。「藍戰士」賽後19戰續得35分排第4，已被少踢1場的利物浦拋離10分，但仍以3分領前升上第5的紐卡素。阿士東維拉則憑「壽星」前鋒奧尼屈堅斯傳射得手，主場以2：2打和白禮頓，賽後兩軍19戰分別得29和27分排第9和10位。另外，英冠包尾球隊普利茅夫昨解僱去年5月才上任的39歲領隊朗尼，這曼聯名宿去年1月初亦曾被當時仍身處英冠的伯明翰革職。

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