張德培寄語Coleman躋身強手要素 場外關係不可或缺

「提升網球水平也要學習生活平衡」

曾三度在香港公開賽男單封王的張德培表示：「雖過去來港舉行演講活動，或參與洗髮水廣告，但相隔一段時間重回舊地感覺挺不錯。」張德培在1989年法國公開賽以17歲之齡成為史上最年輕的大滿貫男單冠軍，他向Coleman寄語道：「為了成為世界最好的網球運動員之一，不僅需提升網球水平，也要學習生活中的平衡，包括處理媒體的關係、與贊助商打交道及與球迷的互動等。」

對於現今網壇的最大變化，張德培表示整體球手的身材不斷變得壯實，更需要身體對抗，惟他強調球員仍能透過戰術影響比賽進程，「世上最好的網球手從來都不是最高或最魁梧，網球也需講求流動性和移動速度」。

自美籍名宿洛迪克在2003年美國公開賽奪冠，已有逾21年再沒美籍球手在大滿貫男單掄元，張德培笑言過去的四大天王便是「四大原因」，「首先有瑞士籍名將費達拿，其次有塞爾維亞籍星將佐高域，之後是西班牙籍好手拿度，另一位是英籍球手梅利」。