港網賽不敵商竣程 17發球得分難阻連續兩屆首圈止步 黃澤林放眼2025 盼新賽季取突破

雙方上次交手是於2024年10月的上海大師賽首圈，當時商竣程以直落兩盤6：4晉級，這名國家隊新星前日亦因雙打拍檔加拿大籍的沙普華路夫因病退賽多了1日休息。二人是役首盤打得緊湊，互保自己發球局下需進行「搶七」，此盤錄得11記發球直接得分（Ace）的Coleman，最終以細分3：7先輸一盤。

商竣程認打法具侵略性致勝

及至次盤，世界排名第170名的黃澤林雖在每逢得分時獲在場球迷拍掌打氣，甚至大喊「Coleman好嘢！」、「加油，Coleman！」等，但受制於對方發球及1次被破發下再以4：6落敗，終經過90分鐘交戰後不敵商竣程，繼上屆首圈直落兩盤受挫予意大利籍好手梅薩迪後，連續兩屆在男單首圈止步。

全場錄得17個Ace球的黃澤林賽後雖對於昨仗失利有些失望，但為能聽到主場球迷一直高呼自己的名字感特別，「不論發球、正手、反手、底線抽擊等方面，彼此間的水平很接近，我們較上次交鋒時都進步不少，亦證明自己能達到頂尖球手的高度，期待新賽季有所突破」。19歲的商竣程亦讚揚黃澤林的發球表現更好，但認為自己打得更具侵略性才能獲勝，並說：「本賽季首場及最後一場比賽均在香港開始和結束，讓我留下美好回憶。」商竣程預計明日在次圈惡鬥同以直落兩盤晉級的西班牙籍7號種子球手柏度馬天尼斯。

錦織圭鬥卡查諾夫爭闖8強

另邊廂，前美國網球公開賽亞軍、以外卡參賽的日籍名將錦織圭，在首圈面對前日因病退出雙打賽的沙普華路夫，輕鬆直落兩盤6：2、6：3淘汰對手，今午與3號種子的俄籍球手卡查諾夫爭入8強。其餘賽事方面，另一國手布雲朝克特在首圈以盤數1：2反負5號種子的葡萄牙籍球手紐奴保捷斯，提早下馬；加拿大籍球手加比爾迪亞路則以盤數2：1反勝西班牙籍的巴爾拿，次圈將鬥梅薩迪。