體壇快訊：港籃返主場爭粵港盃

哈薩克聯合盃闖8強

在澳洲帕斯舉行的聯合盃網球賽，在C組首輪挫西班牙隊的哈薩克隊，昨在末輪藉阿歷山大舒夫真高及雷芭堅娜，分別在男、女單同以盤數2：0勝希臘隊的特薛斯柏斯及莎嘉里，加上另一場混雙亦報捷，以場數3：0勝出，以兩戰兩勝首名出線8強，將於明日元旦與德國隊爭入4強。

43歲俄前國腳陣亡

俄羅斯前國腳後衛布加耶夫昨證實在俄烏戰爭中陣亡，終年43歲。布加耶夫曾代表俄羅斯隊出賽7次，包括兩場2004年歐洲國家盃決賽周賽事，他於2010年掛靴。今年9月他因販毒罪被判監9年半，而在俄國積極從監獄中招募新兵參戰下，他宣布入伍，最終招來殺身之禍。

士砵亭換帥首擊贏波登頂

有新帥雷波基斯首次領軍的衛冕之師士砵亭，昨在葡超里斯本打吡戰藉中場贊尼加譚莫上半場一箭定江山，主場以1：0擊退宿敵賓菲加，賽後16戰得40分，以較佳得失球差壓過同分的次席球隊波圖，重當一哥；而落後兩分的賓菲加則由賽前榜首跌落第3位。