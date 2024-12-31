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體育
2024年12月31日星期二
沙拿領紅軍收爐戰大勝 傳射居功兼寫多項紀錄 史諾讚下半年表現超卓
夏蘭特破入球荒領曼城返勝軌 初為人父好事成雙
蘇炳添明年全運會後退役
港將陳衍婷首奪WBF世界拳后金腰帶
米蘭言和羅馬後解僱主帥方辛卡 干斯卡奧繼任
湖人棄羅素換芬尼史密夫加強外線
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張德培攜幼子訪港出席網球訓練班 分享經驗勉小將克服逆境
體壇快訊：港籃返主場爭粵港盃
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【明報專訊】（請看附圖）
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