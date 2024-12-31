湖人棄羅素換芬尼史密夫加強外線

湖人明早將在NBA常規賽主場惡鬥東岸一哥克里夫蘭騎士，球隊昨率先公布今季首宗交易，將控衛丹基路羅素、前鋒麥士維李維士，以及2027、2030、2031年各一次輪選秀權送至籃網，並換來前鋒芬尼史密夫及後衛沙克米爾頓，其中31歲的史密夫今季表現突出，場均三分球命中率為個人歷史新高的43.5%，在聯盟名列前茅之餘，外線防守實力亦不俗。值得一提的是，「紫金軍團」截至昨日以18勝13負暫居西岸第5位，但全隊場均三分球命中率為35.3%，在聯盟30隊僅排第19，料是次交易首要目的是加強外線投籃及防守實力。

雷霆大勝灰熊取十一連勝

至於昨日的常規賽，雷霆有頭號球星「SGA」基傑奧斯阿歷山大攻入全場最高的35分，加上全隊7人得分上雙，終在主場以130：106大勝灰熊，取十一連勝後以26勝5負續穩守西岸榜首。反觀多倫多速龍則在主場以107：136大敗予亞特蘭大鷹隊，吞下十連敗後以7勝25負排東岸第14位。