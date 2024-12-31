湖人棄羅素換芬尼史密夫加強外線

【明報專訊】洛杉磯湖人昨落實將控衛丹基路羅素及選秀權等籌碼交易至布魯克林籃網，換來射手芬尼史密夫等球員，務求加強外線投籃實力。另外，西岸一哥奧克拉荷馬雷霆昨於NBA常規賽主場大勝孟菲斯灰熊，取十一連勝。
湖人明早將在NBA常規賽主場惡鬥東岸一哥克里夫蘭騎士，球隊昨率先公布今季首宗交易，將控衛丹基路羅素、前鋒麥士維李維士，以及2027、2030、2031年各一次輪選秀權送至籃網，並換來前鋒芬尼史密夫及後衛沙克米爾頓，其中31歲的史密夫今季表現突出，場均三分球命中率為個人歷史新高的43.5%，在聯盟名列前茅之餘，外線防守實力亦不俗。值得一提的是，「紫金軍團」截至昨日以18勝13負暫居西岸第5位，但全隊場均三分球命中率為35.3%，在聯盟30隊僅排第19，料是次交易首要目的是加強外線投籃及防守實力。
雷霆大勝灰熊取十一連勝
至於昨日的常規賽，雷霆有頭號球星「SGA」基傑奧斯阿歷山大攻入全場最高的35分，加上全隊7人得分上雙，終在主場以130：106大勝灰熊，取十一連勝後以26勝5負續穩守西岸榜首。反觀多倫多速龍則在主場以107：136大敗予亞特蘭大鷹隊，吞下十連敗後以7勝25負排東岸第14位。