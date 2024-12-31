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體育

米蘭言和羅馬後解僱主帥方辛卡 干斯卡奧繼任

【明報專訊】AC米蘭昨在意甲主場被羅馬逼和1：1，賽後17戰得27分排第8，落後多踢1場的「四哥」拉素8分，賽後此役領紅被逐的葡萄牙籍教練方辛卡被「紅黑軍團」解僱，並由葡超球隊波圖前帥干斯卡奧接掌帥印。

AC米蘭中場雷恩達斯於16分鐘先開紀錄，卻在7分鐘後被羅馬前鋒保羅戴巴拿扳平。倒戈「首都狼」的方辛卡其後於43分鐘因激烈投訴被球證拔紅牌趕出場，而兩軍終各一言和完場。方辛卡其後被米蘭革職，51歲的他領軍半年各賽事24戰12勝6和6負，包括近兩個月9場意甲僅勝出3次。而會方隨後宣布由干斯卡奧接任，這名葡籍教頭球員時代曾效力拉素及國際米蘭等，執教生涯主要冠軍榮譽是率領波圖三奪葡超冠軍，現年50歲的他上季尾離隊。米蘭下場比賽是周六凌晨於沙特阿拉伯舉行的意超盃4強，對手是祖雲。

簡拿華路接掌薩格勒布戴拿模

此外，拿玻里藉翼鋒拉斯柏度尼在79分鐘一箭定江山，主場以1：0勝威尼斯，賽後與榜首阿特蘭大同樣18戰得41分，但以較遜得失球屈居對方排次席。而祖雲達斯主場被費倫天拿逼和2：2，取得今季意甲第11次和波，賽後費、祖兩軍18戰同得32分列第5和6位。另祖雲的51歲名宿簡拿華路，獲克羅地亞傳統勁旅薩格勒布戴拿模委任為新帥。

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