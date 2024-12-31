蘇炳添明年全運會後退役

蘇炳添前日參加廣州市越秀區小北路小學的一個活動後透露，傷病和身體狀態問題令他缺席今夏的巴黎奧運，一度令他「想過放棄，但後來又覺得全運會在家門口舉辦，無論如何都希望能夠出現在賽場上，所以付出了很多的努力……將全運會作為自己體育生涯的一個句號」。

現為暨南大學體育學院副教授的蘇炳添又稱，目前身體情况良好，已可進行中等強度的訓練，「雖然可能沒辦法觸摸到太高強度，但是中等強度的訓練水平可以正常完成。如果自己的成績能夠給予廣東隊幫助，我肯定很願意出現在賽場上」。全運會將於明年11月9日開幕，至11月21日閉幕。

東奧締男子百米亞洲紀錄

蘇炳添在2021年舉行的東京奧運男子100米準決賽做出破亞洲紀錄的9.83秒，之後決賽亦以第6名衝線，創出中國人在這奧運項目最佳成績，並與隊友在男子4×100米接力取得第4名，其後更因英國隊跑手違反反興奮劑條例，令國家隊遞補獲銅牌，取得這奧運項目歷來最佳成績。