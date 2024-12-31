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體育

夏蘭特破入球荒領曼城返勝軌 初為人父好事成雙

【明報專訊】近况低迷的曼城前晚在英超憑射手艾寧夏蘭特打破入球荒，作客2：0挫李斯特城，結束聯賽5場不勝頹勢，領隊哥迪奧拿賽後更踢爆這名挪威隊射手剛當人父，好事成雙。

兩球挫李城止聯賽5場不勝

「藍月」21分鐘由沙雲奴補射取得加盟後開齋球，這名20歲巴西籍翼鋒74分鐘左路傳中予夏蘭特迎頂破網，最終作客兩球淨勝李城，中止聯賽5場不勝，賽後19戰31分；李城領隊「雲佬」雲尼斯達萊則領軍四連敗兼5場不勝。

夏蘭特前4仗都未能入球，上仗主場被愛華頓逼和1：1更射失12碼，昨仗第500次領軍曼城的哥迪奧拿對終告重返勝軌感到解脫，並透露該名挪威隊射手的女友日前誕下一名孩子，「夏蘭特有時候會受到批評，這就是足球一部分。他上陣時間太多，而且日前他才首次成為父親，近日對他來說心情會很激動」。夏蘭特則表示縱使球隊近况不順，但仍會抱着積極態度繼續向前。

孫興慜12碼宴客 熱刺遭狼隊逼和

另邊廂，熱刺上半場有隊長孫興慜12碼宴客，更於完場前被狼隊逼和2：2，近3仗只得1分兼連續5場主場不勝，賽後19戰24分。熱刺領隊普斯迪高路對連場不勝感痛心，稱要為成績負全責，設法為球隊走出困境。至於中場占士麥迪臣及取得入球的比蘭莊臣，賽後被發現未受敗仗影響立即去看飛鏢比賽，因而受到網民批評。

反觀狼隊新帥域陀彭利拿帶領下已3場不敗，賽後19戰16分排17位，早段先開紀錄的韓國國腳黃喜燦賽後則在社交網發文，為祖國日前發生的濟州航空客機空難致哀。

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