沙拿領紅軍收爐戰大勝 傳射居功兼寫多項紀錄 史諾讚下半年表現超卓

利物浦昨仗勢如破竹，30分鐘由翼鋒路易斯迪亞斯開紀錄，沙拿40分鐘巧妙傳予加普撞射得手，4分鐘後再個人射近柱入網，這對三叉戟為紅軍半場領先3：0，加上後衛阿歷山大阿諾特下半場遠射建功，以及沙拿完場前助攻前鋒迪亞高祖達埋齋，作客5球大炒韋斯咸，賽後18戰45分高踞榜首，領先同日作客2：0挫愛華頓、多踢一場的諾定咸森林8分，以及阿仙奴9分，且各賽事連續23場不敗，強勢迎接下月6日主場大戰曼聯的「雙紅會」。

今季英超18戰取17入球13助攻居首

沙拿今季上陣僅18場聯賽已貢獻17個入球及13次助攻，除了在英超射手榜及助攻榜均列首位，亦是繼紅軍前射手蘇亞雷斯後，英超史上第2名球員單季上陣不足20場參與30個入球，且連續8季為紅軍參與20球以上，又超越個人上季披甲32場參與28球，以及助攻次數追平上季新高的13次；此外，他本月入球助攻各7次，亦打破蘇亞雷斯英超單月參與13球的紀錄；綜觀2024年，沙拿在英超共入29球及23次助攻，參與52球冠絕歐洲五大聯賽，而今季第8次單場入球兼有助攻，屬英超歷來首人做到此成績。

避談續約 欲專心為紅軍再贏英超

利物浦主帥史諾賽後大讚愛將道：「過去6個月我聽過很多次沙拿與『超卓』這詞連繫，他完全值得有這個讚譽。他已經不會令人驚訝，因為大家都知道他的實力，而且除了入球還在很多方面努力幫助球隊。當沙拿去到危險位置，他的處理確實超卓，這是無可置疑的。」沙拿則稱現階段不會多想是否有機會贏得明年金球獎，「我腦海中唯一就是想為利物浦贏得英超冠軍」。至於續約一事，他說：「離達成續約仍差很遠，但我不想通過傳媒透露進展而引起討論，現在我只會專注球隊、專注比賽。」