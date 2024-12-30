ATP港網賽揭戰幔 港將吳奇龍外圍賽止步 黃澤林今先戰雙打

ATP香港網球公開賽首日

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港將吳奇龍（Roger）昨在男單外圍賽首圈，迎戰第87位的加拿大籍球手加比爾迪亞路，雙方在首盤互保發球局下需以「搶七」分勝負，吳奇龍以細分2：7先輸一盤，其後在次盤被兩次破發，再以一盤2：6惜敗。首度出戰ATP賽事的吳奇龍坦言前日才確定參賽資格，「現時排名難以有機會參加高水平比賽，經驗對整個生涯是很好成績，我已盡全力贏得今場每一分」。Roger又認為賽事組織、球手水平及嚴謹性均有助未來發展，並透露日籍名將錦織圭是其最仰慕的球手，其傷癒回歸亦給予他激勵。

錦織圭35歲生日 仍盼與史拿較量

至於昨剛好度過35歲生辰的錦織圭，雖過去兩年不時遭遇傷病，但上月於芬蘭赫爾辛基上演的ATP挑戰賽HPP公開賽奪冠，他說：「我對網球保持動力及熱愛，努力享受每場比賽。今年我雖取得不錯成績，但與世界排名前50的球員作賽並不容易。」這名前美國網球公開賽亞軍稱仍喜歡競爭，想與意大利籍「世一」史拿及西班牙籍星將卡路士艾卡拉斯等年輕球員交手。錦織圭又形容球場速度非常快，發球局對比賽很重要，「我早前專注於練習發球、切球及如何打得更為進攻」。

至於今午將伙拍加拿大籍好手沙普華路夫出戰雙打的19歲國家隊新星商竣程，網壇「師兄」的錦織圭透露從小已認識對方，「他左撇子及正、反手技術同樣不錯，若繼續努力相信能入世界前10」。對於未來目標，現世界排名第106名的錦織圭盼下年能重返前50名。以外卡參賽的錦織圭預計將在明日男單正賽首圈對沙普華路夫。

韓將伙黃澤林戰雙打 稱喜愛拍檔常帶微笑

另外，今屆伙拍港將黃澤林（Coleman）出戰雙打的31歲韓籍球手南智星昨亦有到場練習，他笑言這裏是黃澤林的主場，盼在比賽獲得球迷的能量，「Coleman總是微笑，我非常喜歡！」黃澤林／南智星將於今晚雙打首圈，硬碰兩名俄籍好手羅比夫／卡查諾夫。