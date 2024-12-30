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2024年12月30日星期一
頹兵曼聯遇三關硬仗 迎紐卡素缺兩中場 艾摩廉樂觀抗被炒壓力
車路士掃葉不容有失 馬帥提防舊部戴納
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占士缺陣無礙湖人賞帝王六連敗
體壇快訊：港籃粵港盃首戰憾負
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【明報專訊】（請看附圖）
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