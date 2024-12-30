國米意甲締五連捷 拿達路破入球荒

榜首阿特蘭大和波11連捷告終

國際米蘭此役上半場控制戰局，黃金機會是前鋒拿達路馬天尼斯於28分鐘小禁區叩關不入。下半場接戰，國米中場尼高路巴列拿先後在54和71分鐘，於右路傳中予中堅巴斯東尼及拿達路頭頂腳踢建功，亦是27歲的後者繼上月初主場挫威尼斯後再度建功。國米中場查漢奴古其後在78分鐘射入12碼，終令卡利亞里主場淨吞3蛋兼錄得意甲四連敗，而國米則連續12場不敗外，更自1966年11月20日挫AC米蘭後，再次連續5場作客不失球下勝出。國米下場聯賽是下月12日主場碰威尼斯。

同日阿特蘭大於27分鐘被主隊拉素中場迪利巴斯魯抽射得手落後，卻藉應屆非洲足球先生盧卡文在88分鐘助攻中場比斯安尼扳平1：1完場，意甲11連捷告斷纜，但仍穩居榜首。另外，聯賽明晨舉行兩場比賽，先是科木對萊切上演搶分大戰，後是另一護級球隊維羅納作客近况不俗的博洛尼亞。