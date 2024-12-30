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體育

世界乒聯稱退賽罰款非新政 樊振東：上周才收通知

【明報專訊】巴黎奧運乒乓男、女單金牌得主的國家隊星將樊振東和陳夢，日前宣布退出世界排名及國際賽後，世界乒聯（WTT）前晚發聲明，反駁二人所指退賽罰款的規則並非最新出台。

世乒：處罰為確保合作伙伴

法國球手斥新例無助球員

樊振東和陳夢上周五先後在微博發文，提及WTT最新規定退賽要罰款，決定由上周一起退出世界排名及往後WTT所有國際賽。相隔一日WTT發聲明，澄清有關罰款規則在4年前WTT成立沿用至今，確保頂級選手能參加WTT重要賽事，處罰不參賽球員旨在確保球迷、組織者及轉播機構等合作伙伴，「除了經核實的醫療原因，對其他退賽原因處罰，以維護競爭平衡，確保一致性及對所有參與者公平」。聲明又解釋明年WTT手冊有數項重大更新，包括賽事結構、抽籤規模、比賽系統及確認加重罰款，並已收集球員意見及提前公布。WTT表示，對樊振東和陳夢的貢獻深表敬意，讚揚二人激勵了全球無數球迷和運動員，日後將繼續歡迎二人及所有球員重新回歸WTT賽事。

樊振東事後再發文，表示仔細閱讀WTT聲明後，重申此前從未被官方告知退賽要罰款，直至上周才收到正式通知說明年起WTT會嚴格執行最新頒布的罰款規定，「感謝大家的關心，我深愛乒乓球運動，也衷心祝願國際組織愈來愈好」。此外，法國隊球手西蒙加斯在社交網發文，表示不接受WTT的聲明，認為新規則對球員毫無幫助，其隊友列布倫兄弟也有留言表達支持。

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